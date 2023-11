Um jovem identificado por Maikon Douglas Lima da Silva, de 25 anos, morreu na noite de segunda-feira, 13, após bater em uma vaca na BR-435, na linha 2, local conhecido por “serra” entre Colorado e Cerejeiras.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, o rapaz tinha vindo à Vilhena negociar uma motocicleta e no retorno para Cerejeiras se envolveu no acidente.

A vítima ainda foi socorrida e levada ao hospital de Cerejeiras, mas não resistiu aos ferimentos.

O corpo foi trazido para Vilhena pela funerária Bom Jesus, onde passará por necropsia, depois será transladado para Cerejeiras, onde será velado e sepultado.

Nas redes sociais, amigos e familiares lamentaram a morte precoce de Maikon.