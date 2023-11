Colegiado responsável por tratar de uma das principais áreas da economia, a Comissão de Agricultura e Reforma Agrária (CRA), do Senado, aprovou, na segunda-feira (13), as suas emendas ao orçamento do ano que vem.

Relator das emendas da CRA à Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2024, o senador Jaime Bagattoli (PL) priorizou a inclusão de algumas metas essenciais para o desenvolvimento desse setor, como por exemplo a assistência técnica e extensão rural.

“Eu optei pelas ações que contavam com o apoio do maior número de parlamentares, mas que também atendessem às metas de desenvolvimento do setor produtivo. A agropecuária no nosso país vive hoje um momento de extrema incerteza. Por isso, todo recurso que chegar para esse setor vai precisar ser muito bem pensado e direcionado à quem mais precisa”, defendeu o senador.

Na prática, as metas mencionadas pelo parlamentar e o colegiado como um todo dizem respeito à Pesquisa e Desenvolvimento de Tecnologia para a Agropecuária; Fomento ao Setor Agropecuário; e Assistência Técnica e Extensão Rural, sendo esta última uma proposta direta do próprio senador Jaime.

As medidas agora serão analisadas pela Comissão Mista de Orçamento (CMO).