A advogada Erica Paroo Dala Riva, presidente da seleção e gerenciamento do contrato do Hospital, da UPA e Instituto do Rim, visitou a redação do Extra de Rondônia na manhã desta terça-feira, 14, para reforçar a divulgação da abertura de edital de chamamento público para a contratação de uma empresa especializada em gerenciamento, operacionalização e execução das ações assistenciais do Hospital Regional, Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e Instituto do Rim, pela prefeitura de Vilhena.

Atualmente, a Santa Casa de Chavantes é quem presta o serviço. A medida visa fortalecer a eficiência na gestão dessas instituições de saúde, promovendo uma abordagem qualificada e centrada no bem-estar da comunidade vilhenense.

Érica informou que sessão para abertura dos envelopes contendo as propostas está agendada para 24 de novembro, no auditório da Secretaria Municipal de Educação (Semed), às 9h, e que já há várias empresas interessadas, 15 até o momento. A qualificação das empresas vai até 17 de novembro. “É como se fosse uma análise prévia para que as empresas possam participar do certame. Analisamos documentação, regularidade, entre outros”, explicou.

A sessão que será transmitida nas redes sociais do município e poderá ser acompanhada por qualquer pessoa. O Contrato de Gestão, resultado deste chamamento, terá inicialmente uma validade de seis meses, podendo ser prorrogado mediante avaliação e necessidade, e o valor é de aproximadamente R$ 48 milhões. A expectativa é que até 10 de janeiro de 2024 seja conhecida a nova empresa, obedecendo todos os critérios de recursos.

A Prefeitura destaca a importância da participação das empresas interessadas e reafirma o compromisso em proporcionar serviços de qualidade na área da saúde, contribuindo para a melhoria contínua do sistema de atendimento hospitalar no município.

Para mais informações e acesso ao edital, os interessados podem consultar a documentação completa na página oficial da Prefeitura ou na sede da Secretaria Municipal de Saúde, no e-mail chamamentopublicoselecaoos@vilhena.ro.gob.br, ou no telefone (69) 3322 2945.