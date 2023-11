As negociações do milho na safra 2023/24 alcançaram 13,90% do total estimado de produção, de acordo com o Instituto Mato-Grossense de Economia Agropecuária (Imea). O preço futuro do cereal fechou na média de R$ 36,16 por saca.

Apesar disso, as negociações do ciclo futuro estão 24,69 pontos percentuais atrasadas em relação à média dos últimos cinco anos e 4,92 pontos percentuais no mesmo período da safra 2022/23.

O avanço semanal é de 3,37 pontos percentuais se comparado com o mês de setembro deste ano.

Negociações na safra 2022/23 continuam lenta

As negociações da safra 2022/23 de milho alcançaram 76,78% do total, representando um avanço mensal de 4,93 pontos percentuais. Segundo o Imea, esse incremento acontece devido a necessidade dos produtores em liberar espaços nos armazéns.

O avanço não foi maior devido à retração de 2,70% no preço comercializado do grão ante de setembro deste ano, que fechou em R$ 35,94 por saca.

O Imea ainda aponta um atraso na safra 2022/23 com relação à média dos últimos cinco anos e 6,8 pontos percentuais se comparado com o ciclo passado.