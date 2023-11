O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) realiza mensalmente avaliações da condição de manutenção das rodovias sob sua jurisdição.

Esses dados fornecem uma referência crucial para o acompanhamento das ações de manutenção em sua malha viária.

Os números revelam o compromisso incessante do estado com a infraestrutura de transporte. Na análise do Índice de Condição de Manutenção, Rondônia se destaca da seguinte forma:

* Bom: 73,50% (1.519,00 km)

* Regular: 19,40% (402,00 km)

* Ruim: 5,20% (107,00 km)

* Péssimo: 1,90% (40,00 km)

Nos últimos meses, Rondônia tem se destacado significativamente nesse cenário, ocupando a oitava posição no ranking nacional e superando o Índice Nacional com uma nota de 9,06. O desempenho coloca Rondônia em posição de destaque no cenário nacional, ficando atrás apenas de estados como São Paulo, Rio de Janeiro e Distrito Federal.

De acordo com o Superintendente do DNIT em Rondônia, André Santos, “é com orgulho que destaco o desempenho notável de nosso estado no Índice de Condição de Manutenção (ICM) das rodovias. Este resultado reflete nosso compromisso com a infraestrutura de transporte e o bem-estar dos cidadãos.”

O panorama atual destaca Rondônia como um verdadeiro canteiro de obras, com todas as rodovias do estado em processo de melhorias. Os esforços em andamento reforçam o compromisso de garantir que as condições rodoviárias sejam não apenas mantidas, mas continuamente aprimoradas, visando à segurança dos usuários e à eficiência no transporte de bens e serviços por todo o estado.