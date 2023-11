O posicionamento do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) de equiparar as ações de Israel às do grupo terrorista Hamas tem potencial de trazer barreiras ainda maiores para a saída de brasileiros e familiares de Gaza.

A avaliação de especialistas em relações internacionais ouvidos pelo R7 é de que as falas, classificadas de “equivocadas” e “extremamente infelizes e inoportunas”, prejudicam a diplomacia brasileira, legitimam o Hamas e tiram a relevância do país para tentar mediar o conflito no Oriente Médio.