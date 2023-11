O renomado Promotor Público Marcos Ranulfo Ferreira, figura conhecida pela sua atuação exemplar no Ministério Público e radicado há décadas em Pimenta Bueno, está sendo considerado como uma possibilidade para concorrer a um cargo no Executivo Municipal.

Seu nome tem surgido como uma alternativa promissora por parte de grupos políticos e comunitários já estabelecidos na cidade, visto como uma opção viável para dar continuidade ao progresso conquistado pela gestão atual do prefeito Delegado Araújo, que implementou avanços e modernizações na administração local.

Marcos Ranulfo, porém, ainda não se pronunciou sobre o assunto, uma vez que está ativo no Ministério Público. Entretanto, pessoas próximas a ele confirmam o desejo do promotor em ingressar na esfera política após sua aposentadoria, prevista para março do próximo ano. Ele conta com um grupo político consolidado e coeso, além de informações e pesquisas que o posicionam de forma competitiva na possível sucessão municipal.

O nome de Marcos Ranulfo Ferreira tem sido considerado uma opção sólida por parte de diferentes setores da sociedade, pois sua trajetória e reputação na cidade são reconhecidas e respeitadas. A expectativa é que, caso decida lançar sua candidatura, possa oferecer uma alternativa promissora e coerente para manter o desenvolvimento e a ordem que Pimenta Bueno tem alcançado nos últimos tempos.

A possibilidade da candidatura de Marcos Ranulfo Ferreira ao Executivo de Pimenta Bueno tem gerado expectativa e interesse na comunidade local. No entanto, é importante ressaltar que, até o momento, trata-se de uma possibilidade que depende da decisão do próprio promotor após sua aposentadoria e do cenário político que se configurará na época das eleições.