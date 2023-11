Acidente envolvendo duas motocicletas aconteceu na noite desta sexta-feira, 17, na Avenida Brasil, quase esquina com a Avenida Duzalina Milani – próximo a BR-174 – no bairro Bela Vista, em Vilhena.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, um dos envolvidos teria desviado de um caminhão estacionado, com isso, acabou batendo de frente com outra motocicleta.

Na colisão, um dos envolvidos, identificado por Edenilson Expedito dos Santos, de 27 anos, conhecido por “Jacaré” morreu logo após dar entrada no Hospital Regional.

O outro envolvido identificado pelas iniciais C.A.F., de 42 anos, sofreu graves ferimentos e três paradas cardíacas, sendo reanimado e neste momento passa por cirurgia, mas seu estado é gravíssimo.