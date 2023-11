O segundo envolvido no acidente entre duas motocicletas na noite desta sexta-feira, 17, identificado por Cleyton Aparecido Fernandes, de 42 anos, morador do residencial União, não resistiu e morreu na mesa de cirurgia no Hospital Regional de Vilhena.

Na colisão, Cleyton sofreu politraumatismo, e a caminho do hospital teve três paradas cardíacas, sendo reanimado e levado para cirurgia, mas não resistiu.

O acidente aconteceu na Avenida Brasil, quase esquina com a Avenida Duzalina Milani, no bairro Bela Vista. Um dos envolvidos teria desviado de um caminhão estacionado e bateu com o outro que trafegava em sentido contrário.