Na tarde deste sábado, 18, um homem identificado pelas Iniciais D.B.S., foi socorrido e levado ao Hospital Regional por uma Unidade de Regate do Corpo de Bombeiros, após colidir com carro na Avenida Melvin Jones, com a Rua Painera, no bairro Cristo Rei, em Vilhena.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, o com condutor de um carro Fiat Uno seguia pela Avenida Melvin Jones e quando foi acessar uma via secundaria, o motociclista que transitava atrás não conseguiu desviar nem parar a tempo, e acabou batendo na lateral esquerda dianteira do carro.

No impacto, o rapaz sofreu politraumatismo ficando inconsciente, sendo socorrido e levado ao hospital em estado gravíssimo.