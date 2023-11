Leidiana Costa, diretora da escola municipal Chitosse Mochizuki Inaba e Joyce Carvalho (vice), entraram em contado com a redação do Extra de Rondônia, onde falaram sobre um evento denominado 1ª “Feira do Conhecimento”, no qual teve apoio de todos os servidores da instituição.

De acordo com informações das servidoras públicas foi realizado no último sábado, 18, a 1ª “Feira do Conhecimento”, em Vilhena. O evento contou com a brilhante apresentação dos alunos e toda comunidade escolar que após a exposição dos temas pelos professores, coordenadores iniciaram as pesquisas e confecção de trabalhos.

A 1ª Mostra Chitosse do Conhecimento teve como objetivo principal apresentar a comunidade os trabalhos e produções realizadas no dia a dia da escola, onde pais e comunidade compareceram e assistiram com atenção, respeito e extasiados aos trabalhos expostos pelos filhos.

Na ocasião foram expostos projetos envolvendo diversos temas como: meio ambiente, reino animal, trânsito, fotografia e vídeo, reciclagem, agricultura familiar, jardinagem, apresentação de danças e desfile do Miss e Mister Estudantil Baby.