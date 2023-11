No Concurso Nacional de Cacau Especial em 2023, a família Tiengo, liderada pelo produtor jaruense Deoclides Pires da Silva, está novamente na final. Eles competirão em duas categorias: Blend (Mistura) e Varietal.

Neste domingo (19), o senhor Deoclides, seu genro Marcelo Medeiros do Chocolates Tiengo, os produtores de Nova União, André Luiz Vicente e Robson Tomás de Castro Calandrelli, e Geraldo Lopes da Silva, do município de Cabixi, se reuniram no Sebrae de Jaru para se prepararem para a viagem até Ilhéus, Bahia, onde ocorrerá a final do concurso.

Os produtores rondonienses estão bastante otimistas e confiantes de que trarão o título de melhor amêndoa de cacau do Brasil para Rondônia. A gerente Regional do Sebrae de Jaru, Aniele Caroline Tesser, também acompanhará os produtores rondoniense na viagem. O Sebrae está oferecendo total apoio aos produtores nessa competição importante.

A análise sensorial das amostras ocorreu entre 10 de outubro e 18 de novembro no Centro de Inovação do Cacau. A cerimônia de premiação está marcada para a próxima sexta-feira (24) no Centro de Convenções de Ilhéus/BA.