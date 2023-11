A Fundação Cultural de Vilhena (FCV) está organizando uma série de eventos nos dias 23, 24 e 25 de novembro para celebrar os 46 anos de Vilhena.

Com uma programação cultural diversificada, a festa terá como destaque um bolo de 46 metros em homenagem à emancipação política-administrativa do município.

O primeiro dia de festa será no Parque de Exposições, a partir das 15h, com apresentações culturais, feira de artesanato, exposição de quadros e o tradicional bolo de 46 metros. A celebração incluirá ainda a distribuição de algodão-doce, churros, mais de 700 litros de refrigerante e várias outras guloseimas.

No segundo dia de festa, sexta-feira, 24, haverá um show gratuito da cantora Edith Veiga no Bar La Isla, a partir das 20h. Já no sábado, 25, teremos o terceiro dia de festividades, com um show de manobras radicais do piloto Joaninha, a partir das 16h, na Avenida Major Amarante.