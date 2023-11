O Batalhão de Polícia de Fronteira e Divisas – BPFron comemorou na tarde desta segunda-feira, 20 de novembro, no teatro Guaporé, em Porto Velho, 4 anos de criação, com atuação direta no combate aos crimes fronteiriços, fortalecendo medidas preventivas e repressivas nas fronteiras do Estado de Rondônia.

A formatura alusiva ao aniversário de 4 anos da Unidade Especializada da Polícia Militar do Estado de Rondônia contou com a presença do comandante-geral da Corporação, coronel PM Regis Braguin, a diretora de Gestão do Fundo Nacional de Segurança Pública, do Ministério da Justiça, doutora Larissa Abdalla Britto, dos deputados estaduais, Cirone Deiró, Cássio Góis, Edevaldo Neves, juiz de direito Lucas Flores e outras autoridades militares e civis do Estado de Rondônia.

De acordo com a programação, a tropa foi apresentada pelo comandante do BPFRON, tenente-coronel Jairo, ao coronel PM Braguin, seguindo com uma intercessão religiosa, e após o canto do hino Céus de Rondônia.

Foi apresentado aos participantes do evento, um vídeo institucional produzido e editado pelo setor de Comunicação Social do BPFron, com imagens de diversas ações operacionais da unidade. O BPFRON apresentou uma grande evolução ao longo desse período, representada pelos índices recordes de produtividades.

O Batalhão tem o apoio social em toda região de fronteira onde atua e apresentou números de ocorrências, os quais demonstram o prejuízo ao crime organizado que ultrapassa a marca de R$ 92 mil. Pois, de acordo com o tenente-coronel PM Jairo, esta marca está diretamente ligada à evolução tecnológica e ao apoio do governo do Estado na formação e aperfeiçoamento dos operadores de fronteira, que são os responsáveis pelos resultados expressivos.

O tenente-coronel PM Jairo, em suas palavras, destacou positivamente todo o êxito do BPFron, enaltecendo os policiais que fazem parte da unidade e dedicam-se diuturnamente no combate aos crimes transfronteiriços, e os investimento realizado pela Secretária de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania – SESDEC, bem como o apoio do Ministério da Justiça, por meio da Secretaria Nacional de Segurança Pública – SENASP, além da capacitação dos operadores de fronteira, visando ao fortalecimento nas ações repressivas aos crimes transfronteiriços.

Em seguida, as demais autoridades tiveram a oportunidade de expressar os votos de felicitações, os quais elogiaram e reconheceram a importância que o BPFron ocupa hoje no Estado de Rondônia, em relação à segurança pública, no combate ao tráfico de drogas, tráfico internacional de arma de fogo, munições, contrabando, descaminho e pirataria, evasão de divisas, roubo e furto de veículos.

Os dados apresentados revelam a produtividade do Batalhão de Polícia de Fronteira e Divisas que atua em uma fronteira de 1.342 km de linha divisória com a Bolívia, também resultado do apoio do Governo do Estado, com apoio do Ministério da Justiça, irá ainda mais investir na unidade, fortalecendo o combate ao crime organizado em Rondônia.