O presidente da Câmara de Vilhena, Samir Ali (Podemos), usou as redes sociais para comentar a decisão judicial que determinou sua manutenção à frente do Poder Legislativo e a suspensão da sessão e atos que “elegeram” nova Mesa Diretora nesta segunda-feira, 20, em sessão extraordinária.

A polêmica continua na manhã desta terça-feira, 21, durante a realização da última sessão ordinária do mês, reunião esta que contou com dois presidentes e uma verdadeira “festa” de Boletins de Ocorrências (B.Os), com a polícia sendo acionada para acalmar os ânimos na Casa de Leis (leia mais AQUI).

“Passando aqui para informar uma excelente notícia de vocês que têm acompanhado esse lamentável episódio na Câmara de Vereadores. A juíza concedeu uma liminar para me manter na presidência na Câmara de Vereadores de Vilhena. Vamos continuar acreditando na justiça e na verdade. O nosso propósito maior é servir à população. Agradecer as mensagens de carinho e conforto. Vamos continuar firmes sabendo que a verdade sempre prevalece”, diz Samir ao comentar a decisão da juíza de Direito Kelma Vilela de Oliveira, proferia no início da tarde desta terça-feira, 21.

