A Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Rondônia, na tarde de terça-feira (21), estava realizando uma ronda na BR 364, próximo ao Km 771, no município de Porto Velho/RO, quando apreendeu 56 Kg de drogas sendo transportados em um FIAT/Pulse, de cor branca.

A equipe estava realizando uma ronda quando visualizou um veículo que transitava em sentido contrário e, posteriormente, adentrou uma estrada vicinal à rodovia. O motorista, logo em seguida, acelerou e continuou deslocando-se em alta velocidade, fato que gerou fundada suspeita e iniciou o acompanhamento.

Após certa distância, o veículo entrou em um terreno de um estabelecimento comercial, e foi observado que o condutor retirou do porta-malas um fardo grande. Ao chegar no local, os policiais foram recebidos pela proprietária do estabelecimento, que informou que o casal, presente no veículo, havia chegado procurando pelo dono e pedindo água. Ao solicitar a documentação dos suspeitos, notou-se que o condutor, de 23 anos, estava bastante nervoso e com as mãos trêmulas.

Logo em seguida, foi visualizado um fardo que estava debaixo de uma árvore. Ao verificar o conteúdo, foram encontradas 50 barras de uma substância que aparentava ser maconha. Diante disso, o homem confessou que havia buscado a droga em Guajará-Mirim/RO e a entregaria na cidade de Porto Velho, recebendo o valor de 25 mil reais pelo transporte. A conduzida, de 22 anos, afirmou não saber da existência de drogas no veículo, porém não soube dar mais explicações sobre o motivo de terem ido a Guajará-Mirim.

No total, 56,82 kg de maconha foram encaminhados à Polícia Judiciária para destruição. Os infratores também foram conduzidos à Autoridade Policial, permanecendo à disposição do Poder Judiciário.