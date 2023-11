A diretora do Fundo Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça, Larissa Abdalla, esteve no Estado de Rondônia nos dias 20 e 21 de novembro, em visita técnica para acompanhamentos das ações custeadas com recursos do Fundo Nacional para área de Segurança Pública.

Durante a visita, foi ministrada palestra para policiais militares sobre o Plano Amazônia Mais Segura – AMAS e sobre as transferências na modalidade fundo a fundo.

O AMAS é um Plano pensado para a preservação da região amazônica, que promoverá segurança pública focada nas necessidades e particularidades dos estados que compõem a Amazônia Legal, tendo por objetivos promover a ampla cooperação federativa, além de fortalecer e integrar os órgãos de segurança pública e defesa nacional,

Durante o evento, foi enfatizada a importância do planejamento e elaboração de iniciativas que possam ser patrocinadas com recursos transferidos pelo governo federal. A diretora, no final de sua palestra, enalteceu a melodia e a letra do Hino Céus de Rondônia: “Estou encantada, um Hino que não fala de outra coisa, a não ser as belezas deste pujante Estado de Rondônia. Em cada evento ouço a alegria e a manifestação de amor expressados pelas vozes dos rondonianos e rondonienses. De parabéns os autores e a todos”.

O comandante-geral da Polícia Militar, coronel PM Regis Braguin, disse que os esclarecimentos sobre os temas apresentados são fundamentais para promover a segurança pública e o bem-estar da população. Juntos, podemos construir uma sociedade mais segura e justa. Recursos e bens a serem adquiridos são de fundamental importância para o nosso Estado, pois eles contribuem diretamente para o fortalecimento e aprimoramento dos serviços públicos.

De acordo com as apresentações, segundo o Comandante, a aquisição de equipamentos modernos e tecnológicos, como viaturas, armamentos e sistemas de monitoramento, fortalecem as forças de segurança e contribuem para a redução da criminalidade. Como também, a aquisição de softwares, equipamentos de informática e sistemas de gestão para a modernização e eficiência da administração pública, agilizando processos e melhorando a prestação de serviços.