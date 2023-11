A escola Monteiro Lobato de Novo Paraíso distrito de São Felipe deu mais um passo rumo ao protagonismo estudantil, por meio do Itinerário Formativa da Trilha de Aprofundamento “Quebrando os códigos da guerra com a Matemática”, os alunos apresentaram nessa terça – feira, 21 de novembro um Podcast que contou com a participação do professor Mestre Sócrates A. de Oliveira.

O tema norteador do bate – papo foi “As Guerras e seus impactos para a humanidade”, dessa forma, os estudantes puderam tirar as suas dúvidas e demostraram total domínio do assunto e interação com o entrevistado.

Com a transmissão ao vivo, o resultado desse projeto demonstra que esses estudantes estão no caminho certo, sendo jovens criativos, reflexivos e críticos que usam a tecnologia e as redes sociais para o seu Protagonismo.

>>>Assista: Clique (AQUI)