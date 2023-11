Advogados, acadêmicos, operadores de Direito e público em geral têm um encontro marcado para o próximo 5 de dezembro, quando acontecerá o I Encontro de Direitos Humanos do Cone Sul em Vilhena.

O evento inicia às 19h no auditório da OAB de Vilhena e será de forma híbrida.

O objetivo do evento é registrar os 75 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos na ONU, comemorado em 10 de dezembro deste ano, mas o tema principal será “Fluxo migratório na América do Sul”, assunto do momento em nível mundial com as discussões voltadas à crise humanitária envolvendo migrantes e refugiados.

Nos últimos anos, Vilhena tem sido um dos municípios que recebeu a presença de vários migrantes, principalmente Venezuelanos, Haitianos, Bolivianos, Peruanos e do Oriente Médio. O evento é resultado de parceria entre a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Subseção de Vilhena, e o campus da UNIR DE Vilhena .

Na última semana, o advogado Drº Esteban Vera Labajos (Presidente da Comissão de Direitos Humanos e Direito Internacional da OAB de Vilhena) se reuniu com o professor Drº Claudemir Paula (Diretor da UNIR) para detalhes sobre o evento.

Três importantes palestrantes estão confirmados: Drº Gustavo Miranda, advogado, vice-presidente da Comissão de Direito Empresarial da ABA no Rio de Janeiro e Doutorando em Direito; Drº Luiz Teodoro, advogado e presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB em Rondônia e o Drº Claudemir da Silva Paula, professor, graduado em Letras, Doutor e Mestre, e diretor do campus da UNIR em Vilhena.

São disponibilizadas 50 vagas, todos ganharão certificado de participação de 3h e a inscrição é gratuita, mediante doação de um 1kg de alimento não perecível. Tudo o arrecadado será para a campanha “Natal Solidário”, destinado a entidades filantrópicas e pessoas juntas à OAB. Mais informações através do telefone (069) 3322-9352.