O deputado federal Coronel Chrisóstomo (PL) comemorou a vitória de Javier Milei nas eleições na Argentina no último domingo, 19. “A Argentina despertou! Vitória para Milei e vitória para o povo argentino.

A direita derrotou a esquerda, e a esperança voltou a brilhar na América do Sul. Que esses bons ventos alcancem o Brasil nas próximas eleições, e a direita cresça cada vez mais em nosso país”, escreveu Chrisóstomo em suas redes sociais.

“Esperamos que o Brasil siga na mesma direção nas eleições municipais e em 2026. Nós vamos mudar o Brasil!”, completou.

Milei também foi parabenizado pelo presidente de honra do PL, Jair Bolsonaro. “Parabéns ao povo argentino pela vitória com Javier Milei. Que esses bons ventos alcancem os Estados Unidos e o Brasil para que a honestidade, o progresso e a liberdade voltem para todos nós”, disse o ex-chefe do Executivo em publicação nas redes.Javier Milei assumirá a Presidência do país sul-americano no dia 10 de dezembro, em cerimônia no Congresso.

Assista ao vídeo publicado nas redes sociais do Deputado Federal Coronel Chrisóstomo.

https://