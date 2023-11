Uma equipe da Vigilância Sanitária (VS) esteve no último domingo, 19, na feira livre, localizada no centro da cidade de Vilhena, para uma “blitz” educativa no local.

O objetivo principal foi fiscalizar e orientar feirantes quanto às regras sanitárias e adequações conforme a legislação na comercialização de produtos.

Ao Extra de Rondônia, Edvaneide Silva Caçula, Coordenadora da VS, informou que a ação aconteceu após reunião com os secretários municipais de Saúde e Agricultura.

Caçula informou que vários feirantes foram notificados por diversas irregularidades e o próximo passo, caso persista, será a punição aos responsáveis pela não adequação à legislação.

Entre os casos detectados constam: venda de produtos clandestinos; reutilização de garrafas pet para comercialização de banha de porco, mel e outros produtos; venda de produtos caseiros como pão e bolo de forma inadequada; comercialização de ketchup e maionese em bisnagas plásticas, o qual é proibido por lei, e foram orientados a trabalharem com sachê.

Os feirantes também foram orientados a providenciarem lixeiras com tampas para diminuir a possibilidade de contaminação de produtos que estão prontos para o consumo e receberam orientações a respeito do melhor armazenamento e cuidado da carne comercializada na feira.

Finalmente, Caçula manifestou indignação com as pessoas responsáveis, já que o assunto da fiscalização vazou e muitos feirantes não foram trabalhar no domingo. “Se não foram é porque estavam irregulares de alguma forma”, analisa.