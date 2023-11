Nesta quinta-feira, 23 de novembro, o município de Vilhena comemora 46 anos de emancipação político-administrativa. Várias autoridades prestam homenagem ao município e a data será comemorada com diversas atividades.

Através das redes sociais, o prefeito Flori Cordeiro (Podemos), homenageou Vilhena pela data festiva.

“Como delegado e agora como prefeito, eu tenho muito orgulho em dizer que fiz parte e faço parte da história incrível da nossa gente. Eu tenho certeza que o futuro vai ser ainda melhor porque o nosso passado foi feito com trabalho, com pioneirismo e com luta. Um crescimento e um progresso acelerado e com muito melhor condição de vida para todo mundo”, destacou o mandatário municipal.

Para registrar a data, a prefeitura anunciou uma extensa programação de atividades que inicia hoje e vai até sábado.

Nesta quinta-feira, haverá festa no Parque de Exposições, a partir das 15h, com o esperado bolo de 46 metros e várias outras guloseimas.

Na sexta, haverá o show da cantora Edith Veiga, totalmente gratuito para a comunidade no bar “La Isla”, a partir das 20h.

E, no sábado, haverá tarde de manobras radicais com o piloto Joaninha, que será realizado na Avenida Major Amarante, a partir das 16h.