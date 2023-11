O deputado federal Coronel Chrisóstomo esteve reunido com o presidente do IBAMA, Rodrigo Agostinho, em Brasília para discutir embargos de terras em Rondônia nesta quinta-feira (23).

O objetivo da reunião foi abordar a situação dos embargos de terras em Rondônia e o excesso de arbitrariedades do órgão no estado. “A reunião com o presidente do IBAMA é um marco crucial em favor dos produtores rurais de Rondônia. Convidei Agostinho para conhecer a real situação dos produtores e felizmente o convite foi aceito. Estamos não apenas enfrentando vários problemas no desenvolvimento rural, mas também estamos tentando assegurar a dignidade e o bem-estar de inúmeros trabalhadores e suas famílias”, afirmou o deputado.

Na ocasião, Agostinho esclareceu ao deputado que o órgão não tem interesse em manter os embargos, mas sim garantir a regularização de terras dos agricultores rondonienses. Essa iniciativa destaca o compromisso do deputado Chrisóstomo em apoiar os agricultores de Rondônia, oferecendo soluções para manter suas terras e a produção de alimentos para o desenvolvimento do estado.

O embargo ambiental de área desmatada no bioma Floresta Amazônica é uma das sanções aplicáveis pelas autoridades ambientais devido a desmatamentos ilegais ou em desconformidade com as regras ambientais, podendo ser sancionatório ou cautelar.

>>>Assista, na íntegra, o vídeo do encontro

https://