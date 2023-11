Foram 5 dias intensos de missão em Portugal, com o objetivo de expandir fronteiras no ecossistema de inovação global e apresentar startups rondonienses ao mercado europeu.

Além do 1º Meetup Sebrae Startups, ciclo de palestras e networking para potencializar o conhecimento do ecossistema de empreendedorismo e inovação português, também tivemos a assinatura de um protocolo de intenções entre Sebrae e Startup Portugal.

As startups selecionadas na missão do Sebrae Rondônia tiveram a oportunidade de participar e expor nesta edição do Web Summit Lisboa, apresentando suas soluções e aproximando relações com investidores de outros países. Considerado o maior evento de tecnologia, inovação e empreendedorismo da Europa, o Web Summit reuniu mais de 70 mil pessoas em Lisboa.

“Trouxemos as startups para fazer negócios e se conectarem com investidores, compradores e órgãos de Portugal. Todos estão muito entusiasmados com a possibilidade real e concreta de ganhos e investimentos. Com isso, cumprimos com a missão de mostrar para Rondônia que é possível abrir mercado também em outros continentes”, afirma Alessandro Macedo, Diretor Técnico do Sebrae em Rondônia.

A comitiva rondoniense teve como coordenador o conselheiro do Sebrae e secretário estadual de agricultura, Luiz Paulo, que destacou a importância do evento. “É um evento que reuniu vários países participantes e onde tivemos a oportunidade de fazer conexões e promover uma troca de experiência com outros atores que atuam no setor produtivo. São ações que, com certeza, fortalecem bons negócios para Rondônia”.

O gestor de projetos de startups e ecossistemas de inovação, Rangel Miranda, explica que: “além de apresentarem seus produtos e serviços no Pavilhão Brasil, as startups brasileiras mergulharam no ecossistema de inovação de Portugal. Esses empreendedores participaram de uma série de webinars preparatórios promovidos pelo Sebrae com parceiros estratégicos no mercado português, como a 351 Associação Portuguesa de Startups e a CoreAngels, para aproveitarem o evento e as agendas paralelas para estabelecer conexões e fazer negócio. A Embaixada do Brasil em Lisboa ofereceu webinar específico detalhando como abrir uma operação comercial em Portugal”.

“Tivemos cases brasileiros contando como é internacionalizar para o mercado português, como funciona essa plataforma na Europa. No Web Summit Lisboa, monitoramos uma série de conteúdos, agendas e conexões. Partindo daí será gerado todo um aprendizado por meio de um chatbot que vai construir um manual dessas experiências, desse benchmark. Esperamos construir essa ponte de aprendizados, conexões e internacionalização para as startups rondoniense”, complementou Rangel.

Networking e negócios

Um desses casos de sucesso é a Runect, startup que tem como objetivo conectar produtores rurais a especialistas técnicos, proporcionando soluções inovadoras no setor do agronegócio. Sua plataforma tecnológica permite que agricultores acessem orientações especializadas, compartilhem conhecimentos e encontrem soluções para desafios enfrentados em suas atividades diárias. Com uma abordagem inovadora e escalável, a Runect está transformando a forma como a tecnologia é aplicada no agronegócio. O CEO e founder Matheus Aranha comenta que esta foi a primeira vez que a empresa participou do Web Summit Lisboa. “Estou muito feliz por essa oportunidade, pois aqui podemos gerar muitos clientes, parcerias e conexões”.

