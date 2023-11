A Polícia Civil de Rondônia, por meio da 1ª Delegacia de Machadinho d’Oeste-RO, concluiu as investigações sobre o trágico caso de triplo homicídio ocorrido em 18 de novembro de 2023.

No dia seguinte, 19 de novembro, um casal de idosos, Lenita Barbosa Ribeiro, de 67 anos, e Cesarino Ribeiro, de 75 anos, foi encontrado sem vida em um sítio na zona rural de Machadinho d’Oeste-RO. Desde então, o filho do casal, Roberto Rondon Ribeiro, de 41 anos, estava desaparecido.

No dia de ontem, 22 de novembro de 2023, por volta das 10h30, o corpo de Rondon foi localizado nas águas do Rio Machadinho, também na zona rural do município de Machadinho. As investigações revelaram que o suspeito acreditava que Rondon havia furtado seu “barraco” e decidiu tirar sua vida. Durante o ataque a Rondon, seu pai, Cesarino, tentou intervir e acabou sendo atacado e morto também. Por fim, Lenita, que estava acamada, foi vítima fatal dos atos violentos.

O suspeito identificado por Jossicleiton Spielmann fugiu logo após o crime e até o momento não foi localizado pelas autoridades. Ao sumir com o corpo de Rondon, o suspeito pretendia fazer parecer que ele havia assassinado os próprios pais e fugido, aproveitando-se do histórico de ameaças que tinha contra eles.

A Polícia Civil continua empenhada em localizar e prender o suspeito para que ele possa responder pelos terríveis crimes cometidos. Qualquer informação sobre o paradeiro do suspeito pode ser repassada pelos telefones (69) 3581-2390 e 197, garantindo-se o sigilo da identidade do(a) denunciante.

É fundamental que a comunidade se una nesse momento e colabore com as autoridades para que a justiça seja feita e a paz seja restaurada. Juntos, podemos garantir a segurança de nossas famílias e comunidade.