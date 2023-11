A Polícia Federal (PF), com o apoio do Ibama, deflagrou, entre os dias 20 e 23/11, a operação Elementos, a fim de combater o garimpo e a extração ilegal de madeira em terras indígenas na Reserva Roosevelt e no Parque Aripuanã, em Rondônia.

Durante os quatro dias, foram inutilizados equipamentos, maquinários e estruturas utilizadas nas atividades criminosas, como acampamentos, balsas, barcos, caminhões e motores, além de sete pontes que davam acesso aos locais de exploração nas áreas de conservação ambiental.

A ação contou com a participação de 63 policiais federais e dois agentes de fiscalização do Ibama. O helicóptero da PF foi utilizado para auxiliar nas abordagens e no transporte das equipes.

Com a constatação dos crimes, será instaurado inquérito policial federal para o aprofundamento das investigações e identificação dos responsáveis.

Os investigados poderão responder por danos a unidades de conservação, extração de recursos minerais sem licença, usurpação de bens da União e associação criminosa, crimes cujas penas, somadas, podem chegar a 14 anos de prisão, e multa.

A Polícia Federal esclarece que toda atividade de extração de madeira e de lavra de minério em terras indígenas são ilegais e que as ações de repressão a esses crimes ambientais são contínuas.