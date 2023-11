Os olhos da indústria internacional de apostas esportiva estão voltados para o Brasil. Afinal, o nosso mercado passou por diversas mudanças entre a regulação, patrocínio e publicidades milionárias, crescimento das marcas de apostas e uma grande popularização das apostas esportivas entre os brasileiros.

Basta observar os números nos últimos anos, principalmente em grandes portais de notícias sobre este mercado de apostas como este, de que você pode saber mais aqui, e terá um panorama geral do quanto este mercado cresceu. Agora, vemos um mercado em que os apostadores possuem um perfil com suas preferências já definidas, auxiliando a entender melhor onde estão as melhores oportunidades.

Uma das melhores formas de saber onde estão as boas oportunidades é observar quais são os esportes mais procurados pelos apostadores brasileiros em nosso mercado. Por isso, fizemos uma pesquisa e separamos os esportes que sempre são os grandes escolhidos em grandes casas de apostas operando por aqui.

TOP 3 esportes preferidos dos apostadores brasileiros

A escolha dos esportes nos quais vai apostar é um passo importante para qualquer apostador com objetivo na consistência de médio e longo prazo. E o brasileiro é um esportista ou um grande expectador nato, a grande maioria de nós acompanha algum esporte e o pratica, nem que sejam poucas vezes, como forma de confraternização com os amigos.

Então vamos ver uma lista com os três esportes mais procurados pelos apostadores brasileiros atualmente nas casas de apostas:

1. Futebol

Sem sombra de dúvidas, o futebol sempre foi e vai continuar sendo o esporte favorito dos brasileiros por vários e vários anos. Afinal, praticamente todo brasileiro cresce acompanhando ou praticando o futebol, o que nos dá um background gigantesco que pode ser utilizado no desenvolvimento de previsões que podem se tornar apostas esportivas vencedoras.

De acordo com pesquisas recentes, o futebol é o esporte escolhido por mais de 85% de todos os apostadores cadastrados e ativos em casas de apostas, o que é um número impressionante e demonstra todo o poder deste, que é o esporte mais popular do mundo, entre os brasileiros.

2. Basquete

Em segundo lugar, o basquete vem ganhando cada vez mais popularidade entre os brasileiros, principalmente pela influência da cultura norte-americana por aqui. Afinal, é o esporte que nos apresentou um dos maiores atletas de todos os tempos, o grande Michael Jordan.

A NBA é o torneio mais procurado em casas de apostas quando o assunto é basquete, este campeonato de formato interessante também é um show de entretenimento e de resultados improváveis durante a temporada, deixando a vida do apostador muito mais emocionante e desafiado ao mesmo tempo.

3. MMA

Surpreendendo a todos, o MMA ganhou o seu espaço e figura o terceiro lugar em nossa lista. Grande parte do aumento impressionante na popularidade deste esporte, é o fato de que existem diversos lutadores brasileiros conquistando títulos importantes e um lugar entre os lutadores mais importantes da história, principalmente através do UFC, que é o principal torneio do esporte.

Em geral, também é um esporte muito interessante para se apostar, oferecendo diversas boas oportunidades e um ambiente em que é possível analisar os possíveis resultados de acordo com os perfis individuais de cada lutador envolvido nas lutas.