O deputado estadual Cirone Deiró (União Brasil-Cacoal) cumpre agenda oficial de compromissos nesta sexta-feira, 24, em Vilhena.

Ele visitou a redação do Extra de Rondônia para comentar a programação de atividades que envolve entrega de recursos através de emenda parlamentar de sua autoria para educação, agricultura e projetos sociais durante a semana em que Vilhena comemora 46 anos de emancipação político-administrativa.

Na manhã desta sexta-feira, o parlamentar manteve reunião com o prefeito Flori Cordeiro (Podemos), momento em que se solidificou o compromisso de continuar ajudando Vilhena. “Digo sempre que Vilhena tem mais um deputado estadual na Assembleia Legislativa de Rondônia, porque comecei aqui a minha estudantil e profissional, e pertenço a uma família tradicional do município, família que tem raízes em Vilhena”, disse o parlamentar.

A Prefeitura foi beneficiada com R$ 35 mil para aquisição de filtros escolares. Ele também visitou a escola municipal Martin Lutero, que receberá R$ 100 mil para um projeto de melhoria na biblioteca.

À tarde, Cirone continua sua agenda com visitas às escolas municipais Vilma Vieira (que recebeu R$ 330 mil para a troca do telhado, janelas e pintura interna e externa), Ensina-me a Viver (contemplada com R$ 250 mil para a construção da fachada do prédio) e Felipe Rocha (que recebeu R$ 100 mil para a instalação de um laboratório de informática).

Na programação também está a visita ao Hospital Regional de Vilhena. Ele elogiou o modelo de gestão da Santa Casa de Chavantes. “O modelo adotado deu certo e é um exemplo a ser seguido para ser implementado em municípios de Rondônia”, destacou.

No final, Cirone agradeceu o apoio e parceria do governador Marcos Rocha, que “tem sido fundamental para impulsionar o desenvolvimento e melhorar a qualidade de vida da população dos municípios”.

OUTROS BENEFÍCIOS

Além dos investimentos na educação, Cirone afirmou que também apoiou projetos sociais que promovem o desenvolvimento das comunidades. O projeto “Forma-se um campeão” da Associação de Artes Marciais “Pequeno Dragão” recebeu um aporte de R$ 69.987,96 para a aquisição de material esportivo; A Associação Recreativa Desportiva Cultural Rondônia Esporte que recebeu R$ 35.933,00 para a realização de torneio de futebol e à Associação Vilhenense dos Agropecuaristas (Aviagro) com R$ 50 mil para a realização da Feira Rural Sul.

A Associação dos Pequenos Produtores Rurais Terra Rica-ASPROTER recebeu R$ 300 mil para aquisição de um trator, enquanto a Associação ASPROLCEM foi contemplada com R$ 55.900,00 para aquisição de um distribuidor de calcário.