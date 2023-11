A Polícia Rodoviária Federal (PRF), registrou no começo da madrugada desta sexta-feira, 24, por volta das 00h45, um acidente na BR 364, no Km 55, em Vilhena, envolvendo dois veículos. Um dos motoristas envolvidos morreu no local.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, a colisão foi frontal e envolveu um carro da marca Fiat, modelo Fiorino e uma carreta carregada com soja, na qual, após a colisão tombou na rodovia.

O acidente resultou na morte de Tiago Augusto Antunes Dutra, de 21 anos, morador de Santa Catarina que dirigia a Fiorino. O condutor da carreta sofreu ferimentos graves, sendo socorrido e levado ao Hospital Regional de Vilhena.

>>>Vídeo: