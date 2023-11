Nesta sexta-feira, 24, o Departamento de Narcóticos (DENARC) da Polícia Civil realizou uma ação que resultou na prisão em flagrante de um homem e na apreensão significativa de drogas e itens relacionados ao tráfico. Além disso, um mandado de prisão foi cumprido na zona leste de Porto Velho, originado de uma apreensão ocorrida no interior do estado.

Na residência de um suspeito, identificado como A.Q.S, de 26 anos, localizada no bairro Cidade Nova, os agentes do DENARC efetuaram a prisão do indivíduo, que estava portando uma arma de fogo e uma quantia em dinheiro. Simultaneamente, em outra residência associada a A.Q.S, atribuída ao seu suposto comparsa, também no mesmo bairro, foram encontrados quase 300 pacotes de cocaína, totalizando aproximadamente 200 gramas da substância. Além disso, uma balança de precisão e diversos apetrechos utilizados para o tráfico de drogas foram apreendidos.

Durante a operação, o suposto comparsa de A.Q.S, não estava presente no local. As investigações estão em andamento com o objetivo de localizá-lo e esclarecer totalmente o alcance dessa rede de atividades ilícitas.

Em outra ação realizada na mesma manhã, o DENARC cumpriu um mandado de prisão no bairro Lagoinha, zona leste da capital, contra E.C.P, de 38 anos. O mandado foi expedido com base em uma apreensão ocorrida no interior do estado.

A Polícia Civil reforça seu compromisso com o combate ao tráfico de drogas, promovendo ações para garantir a segurança da comunidade.