A Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Rondônia, na tarde de sexta-feira (24), em uma ação conjunta com a equipe PATAMO da Polícia Militar na BR 364, próximo ao Km 16, município de Vilhena/RO, interceptou um carregamento de cocaína sendo transportado por um homem, de 59 anos, que viajava em um caminhão.

Durante a fiscalização dos equipamentos obrigatórios, foi observado um compartimento na estrutura da prancha que não era original. Além disso, o condutor apresentou comportamento excessivamente nervoso, assim como respostas desconexas. Diante da fundada suspeita, a equipe aprofundou a fiscalização e logrou êxito ao encontrar mais de 100 kg de cocaína escondidos em um compartimento oculto.

No total, foram encontradas escondidas 115 Kg de cocaína escondidos no compartimento oculto. As drogas foram encaminhados à Polícia Judiciária para destruição. O infrator também foi conduzido à Autoridade Policial, permanecendo à disposição do Poder Judiciário.

>>>Vídeo abaixo:

