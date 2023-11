Uma mulher identificada pelas iniciais H.R.A., de 19 anos, e um homem pelas iniciais I.F.F., foram vítimas de tentativa de assassinato a tiros neste domingo, 26, em Vilhena.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, a Polícia Militar (PM) foi informada que um casal havia dado entrada no Hospital Regional baleados.

Com isso, uma guarnição foi enviada para o local, e em contado com as vítimas, relataram que estavam desde ontem em uma chácara na linha 3, próximo a chácara do Carlito, e que na por volta das 13h deste domingo, 26, saíram do local, retornando para a cidade.

O casal trafegava em uma motocicleta, quando próximo da Avenida Jamari, um veículo aparentando ser um VW Voyage de cor prata, fechou as vítimas e nesse momento, o motorista desceu e realizou três disparos contra eles, um dos tiros acertou as costas de H., e transfixou acertando as costas de I. que pilotava a moto, sofrendo apenas queimaduras na pele.

Após realizar os disparos, o motorista retornou para o veículo e fugiu do local tomando rumo ignorado. As vítimas não souberam informar a placa do veículo e disseram não conhecer o atirador, e ainda relataram que não seriam capazes de reconhecê-lo.

O casal afirmou que não possui envolvimento com o mundo do crime e desconhece terem desafetos. Contudo, na versão das vítimas, a polícia diz que há contradições em certos pontos e o caso deverá ser investigado pela Polícia Civil.