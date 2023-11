Na noite de sábado, 25, um internauta entrou em contado com a redação do Extra de Rondônia, dando conta que um comerciante do município de Cabixi, teria matado dois cães da raça pitbul. O motivo da execução teria sido por causa que os animais teriam atacado uma criança que seria neta do empresário.

Contudo, a reportagem está apurando a veracidade da informação, haja vista, que até o momento do fechamento dessa matéria, não havia confirmação se a polícia havia sido acionada para registrar o fato.

Entretanto, o internauta que pediu para não ser identificado com medo de represália gravou vídeo mostrando onde o comerciante teria sacrificado os cachorros usando uma pistola 9mm.

>>>Vídeo:

