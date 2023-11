Acidente envolvendo um ciclista e um carro Chevrolet Onix, aconteceu no final da tarde desta segunda-feira, 27, no cruzamento da Avenida 1705 com a Rua 1712, no bairro Jardim Primavera, em Vilhena.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, o ciclista trafegava pela Rua 1712, sentido BR-174 e quando foi cruzar a via, foi atingido pelo carro, na qual a motorista seguia sentido BR-364.

No choque, o ciclista que é idoso bateu no para-brisa do carro e em seguida no asfalto, sofrendo ferimentos graves. Ele foi socorrido e levado ao pronto-socorro do Hospital Regional pelo Corpo de Bombeiros. A condutora do carro não sofreu ferimentos, mas estava em estado de choque.