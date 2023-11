A assessoria do Instituto Brasileiro de Políticas Públicas (IBRAPP) enviou Direito de Resposta à redação do Extra de Rondônia esclarecendo sua participação no processo licitatório para escolher a Organização Social (OS), que deverá assumir os serviços de saúde complementar em Vilhena.

Em matéria veiculada nesta segunda-feira, 27, o site informou que quinze Organizações de Saúde (OS), buscaram informações sobre o edital lançado pela Prefeitura de Vilhena, mas apenas duas participam do certame: a Santa Casa de Chavantes, que atualmente gerencia os serviços de saúde, e o IBRAPP.

O site informou, ainda, que “o IBRAPP não apresentou a documentação em tempo, deixando de cumprir um requisito do certame. Mesmo assim, o instituto entrou com Mandado de Segurança e conseguiu garantir a participação no processo”.

Em pedido de direito de resposta-retificação, o IBRAPP informa que apresentou a documentação dentro do prazo legal, ou seja, 11 dias antes do prazo final, e cita inércia da Secretaria de Saúde.

