Com a proposta de fomentar a economia da região do Cone Sul de Rondônia, em iniciativa inédita, a Sicoob Credisul e a Prefeitura de Vilhena lançaram na quarta-feira, 22, em evento para convidados, parceiros e imprensa no CTC Sicoob Credisul, a Sicoob AgroTech, primeira feira de inovação para o agronegócio do futuro da região, a se realizar de 4 a 6 de abril do próximo ano, no Parque de Exposições Ovídio Miranda de Brito, em Vilhena (RO).

O evento tem correalização do Sebrae-RO e da Embrapa, e conta com as parcerias da Aprosoja, Copama, Senar, Sindicato dos Produtores Rurais e Emater. Para a realização da feira de negócios, o parque será totalmente revitalizado. Com 62 mil m² de área de negócios distribuídas em 250 stands para expositores, estima-se que a feira atraia 10 mil visitantes. A visitação do público será livre. Outro importante fomento garantido pelos organizadores é a gratuidade na locação dos espaços para stands.

Durante o lançamento da feira, muitas empresas e produtores rurais já reservaram seus espaços, animados com a possibilidades de realizar grandes negócios. Empresas interessadas em participar da exposição podem entrar em contato com a coordenação da Sicoob AgroTech pelo telefone (69) 99908-7475.

Mais do que um evento de negócios, a Sicoob AgroTech será um espaço de trocas e aprendizados com outras empresas, clientes, fornecedores e parceiros em potencial. Os visitantes vão poder conhecer produtos e serviços inovadores e participar de palestras e consultorias em temas como agronegócio, gestão, inovação, finanças, exportação, sustentabilidade e entre outros.

O diretor executivo da Sicoob Credisul e coordenador geral da Sicoob AgroTech, Vilmar Saúgo, destacou a importância da feira, principalmente, para fortalecer o comércio e potencializar o desenvolvimento da região. “A nossa expectativa é de movimentar positivamente o comércio, atrair novas empresas, o produtor rural, e consequentemente, viabilizar um ambiente para compartilhar ideias, networking, marketing, com foco na geração de grandes negócios”, destacou.

Além de fomentar negócios, a Sicoob AgroTech também terá atrações esportivas, culturais, de lazer e o sorteio de um carro 0 KM. Toda a programação é gratuita.

Flori Cordeiro, prefeito de Vilhena, enalteceu a parceria, destacando os benefícios que a feira trará ao município. “Mais uma vez a Sicoob Credisul está ajudando a cidade. Com o investimento e doação poderemos revitalizar o parque e usar para atividades em prol da população. Essa feira também é uma grande oportunidade, será essencial para Vilhena, já que tem potencial para movimentar o comércio e a economia antes, durante e depois do evento”.