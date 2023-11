Um trabalho em conjunto do Núcleo Integrado de Inteligência de Fronteira (NIIF) na Operação Hórus, Núcleo de Inteligência do 9° Batalhão e a Polícia Especializada Boliviana resultou na prisão do criminoso de alta periculosidade Fábio da Silva Rodrigues, 36, vulgo “FB” acusado de participação no latrocínio do sargento da Polícia Militar, Jorge Ednelson Mendes, 57, morto durante assalto no dia 09 de maio do ano passado na Avenida Raimundo Cantuária, próximo à Avenida Rio Madeira, em Porto Velho.

Ele foi localizado nesta segunda-feira, 27, na cidade de Guayaramerim, na Bolívia. Contra o acusado existiam seis mandados de prisão por crimes diversos. Um deles foi o de latrocínio contra o sargento Jorge Ednelson.

O bandido foi condenado a 30 anos e quatro meses pela participação na morte do policial. ‘FB’ tinha sido preso em fevereiro deste ano por uma equipe da Força Tática da Polícia Militar, mas no dia 01 maio conseguiu fugir do presídio José Mário Alves, o Urso Branco.

Relembre

Em junho de 2021, a Polícia Civil, através do delegado Daniel Braga, titular da Patrimônio, deflagrou a Operação Redenção, que prendeu Edclei S. M.L., e o apenado monitorado por tornozeleira eletrônica Ronei S. M., acusados de envolvimento no latrocínio. Ambos também já condenados e presos.

Segundo as investigações, Edclei foi o responsável por ficar na frente da empresa e avisar os comparsas de que o sargento e outro funcionário haviam acabado de sair com o malote em direção a uma agência bancária. Os outros criminosos em um carro Celta de cor preta seguiram o veículo Fiat Strada e anunciaram o roubo.

Houve troca de tiros e o sargento acabou morto, mas antes matou um dos criminosos. Fábio e Ronei fugiram com o dinheiro da empresa, o carro celta foi estava com histórico de roubo sendo encontrado abandonado na noite do outro dia no bairro Lagoa.