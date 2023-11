Na última semana, a Deputada Federal Cristiane Lopes (União Brasil) e membro ativa da Frente Parlamentar Evangélica (FPE), participou da Conferência Global 2023 Parlamento e Fé, realizada em Porto Alegre (RS).

O evento reuniu líderes parlamentares de todo o mundo para discutir temas relevantes relacionados à intersecção entre política e fé, promovendo um diálogo construtivo e inclusivo.

No segundo dia da conferência a deputada Cristiane Lopes participou de um, dos muitos painéis simultâneos; em foco, a discussão sobre, “Violência Política Contra a Mulher”, onde teve a oportunidade junto a outras parlamentares, de abordar o tema e trazer soluções para a questão.

O tema inclui todas as ações violentas direcionadas a mulheres que estão na disputa do poder político (seja nos partidos políticos, nos movimentos sociais, durante a campanha eleitoral, ao longo do mandato e mesmo após ele) por serem mulheres.

“Assim como a violência doméstica, a violência política pode incluir violência física, psicológica, simbólica, sexual, patrimonial, moral ou feminicida, com o objetivo principal de diminuir ou anular direitos político-eleitorais das mulheres, e não devemos nos calar e nem nos omitir diante de um tema tão sensível, que vem ganhando espaço à medida que mais mulheres vêm concorrendo nas eleições do Brasil e no mundo”, comentou.

O painel foi aberto ao público e contou com a presença de muitas mulheres não apenas da política, mas também cidadãs interessadas em contribuir para um debate amplo e inclusivo sobre essa questão tão latente na sociedade.

Durante o evento, a deputada compartilhou sua visão sobre a importância e papel da fé como um motivador positivo para a promoção do bem comum e a construção de uma sociedade mais justa. “O impacto das políticas públicas na vida das comunidades religiosas, a proteção dos direitos fundamentais e a promoção da paz a partir de uma perspectiva parlamentar, são temas que precisam ser debatidos e questionados sempre”, justificou.

Sua postura proativa e suas contribuições significativas reforçaram sua posição como uma líder comprometida em trazer valores éticos e cristãos para o centro das decisões políticas.

A Conferência Global 2023 Parlamento e Fé foi uma oportunidade valiosa para trocas interculturais e a construção de parcerias entre líderes cristãos de diferentes nacionalidades. A deputada, junto a outras lideranças cristãs, contribuiu pra que a representação brasileira no evento, fosse efetiva.

Ao retornar, Cristiane Lopes expressou sua gratidão pela oportunidade de participar de uma conferência tão enriquecedora e se comprometeu a continuar promovendo o diálogo construtivo e a colaboração entre os setores político e religioso para fortalecer os valores democráticos e a promoção do bem-estar social.

“Quando a fé está, de fato, presente entre os líderes políticos, as chances dos representantes da sociedade optarem pelos bons caminhos para desenvolver um país mais justo para todos, aumenta”, finalizou.