O tipo de aposta ambas marcam pode ser um dos mais proveitosos para os jogadores que gostam de ver bola na rede. Inclusive, é um dos mercados de apostas mais populares, que rendem bons frutos para aqueles que sabem prever se os dois times podem marcar gols em um determinado jogo ou não.

Pensando justamente nisso, desenvolvemos um conteúdo com estratégias para apostar em BTTS (sigla inglesa para o mercado de Ambas Marcam). Dessa forma, você pode ficar craque neste mercado e ir em busca dos greens nos jogos de futebol hoje.

Preparado para aprender dicas valiosas que vão te ajudar a ser mais lucrativo nas apostas em BTTS? Então embarque nessa conosco e aproveite o conteúdo.

Macetes e dicas para acertar apostas em ambas marcam

Se você percebeu que o mercado de ambas as equipes marcam pode ser bem proveitoso para você quanto apostador, aqui estão 7 dicas essenciais para fazer apostas mais assertivas em BTTS.

1.Analise dados estatísticos e o desempenho dos times

O primeiro passo é analisar as estatísticas de ambas marcam dos times em que você deseja apostar. Por isso, é necessário analisar o histórico de gols marcados e sofridos de cada um dos times.

Depois disso, você pode conferir se há alguma tendência que aponte se ambas as equipes fizeram gols nos últimos jogos ou não, principalmente em confrontos diretos.

Se perceber que há grandes possibilidades dos dois times balançarem as redes, essa pode ser uma boa aposta.

2. Confira a forma recente das equipes

Como as duas equipes chegam para esse jogo? A sequência dos últimos jogos é boa ou os times estão em dificuldades na tabela de classificação? Os ataques e defesas têm trabalhado bem? Tudo isso precisa ser considerado antes de fazer sua aposta em ambas as equipes marcam.

Também verifique a tendência de gols em diferentes momentos dos jogos, como na primeira metade, no segundo tempo ou em determinados minutos.

3. Considere as condições de jogo e fatores extra-campo

O clima, o local do jogo e desfalques podem fazer toda a diferença na hora de apostar. Imagine que você vai apostar em um jogo que está chovendo muito. Com chuva, a bola rola menos e, com isso, as chances de sair BTTS são menores.

Se o gramado for sintético, o jogo pode ser mais movimentado. E se o jogo for em campo neutro? Essa é outra possibilidade que pode afetar diretamente as estatísticas de gols de uma partida de futebol.

Sendo assim, avalie essas variáveis, afinal de contas, algumas equipes se saem melhor em determinados climas e condições de campo, o que pode afetar a probabilidade de ambas marcarem.

5. Compreenda a tática e o estilo de jogo dos times

Se você quer ter sucesso no mercado de ambos marcam, é necessário compreender as estratégias e táticas usadas por cada elenco. Há times que priorizam o sistema defensivo e, consequentemente, há menores chances de sofrerem gols.

No entanto, há times com posturas mais ofensivas, onde a probabilidade de sair bola na rede para os dois lados aumenta. Portanto, veja as estatísticas e informações pré-jogo para tomar a decisão mais acertada na hora de apostar.

6. Confie nas apostas ao vivo

Quem faz aposta ao vivo consegue odds mais altas e entende mais o que está acontecendo no decorrer da partida. Por isso, aconselhamos que você acompanhe os jogos ao vivo e faça a sua bet enquanto a bola rola.

Assim, conseguirá observar de forma mais ampla se os dois times estão em busca do gol ou se será apenas um jogo truncado e de poucas oportunidades.

7. Opere com odds de valor

Se você considerar todas as dicas que trouxemos ao longo desse conteúdo, certamente se dará bem ao apostar em “ambas marcam”. Mas aqui vai a dica mais importante: faça apostas em odds que realmente façam sentido.

Apostar em odds baixas (e sem valor) é um tiro no pé e não vai te fazer lucrativo no longo prazo. Sendo assim, considere apostar em cotações que farão com que você saia na frente da casa de apostas.

Conclusão

Antes de dar um palpite em “os dois times marcam” é necessário ter uma visão esperta e atenta do mercado. Por isso, analise os números, veja como os times estão jogando, interprete o cenário da partida, preveja as estratégias e também fique ligado nas odds enquanto o jogo enquanto o jogo está rolando. Seguindo esses passos, você tem tudo para se dar bem

Lembre-se, cada jogo é único e há várias nuances a serem consideradas ao apostar em “ambas marcam”. Utilize essas estratégias como guia para tomar decisões informadas e aproveitar ao máximo essa empolgante opção de aposta no universo do futebol.