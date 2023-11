No próximo domingo (3), Vilhena vai sediar a 3ª edição do “Pedal do Cerrado”, um dos mais tradicionais eventos do calendário de competições de ciclismo na região.

A última edição, por exemplo, contou com a presença de competidores dos estados de Rondônia, Acre e Mato Grosso.

Esse ano, o evento terá o apoio do deputado estadual Luizinho Goebel (Podemos). “É sempre gratificante incentivar a prática esportiva aqui em Rondônia. A gente sabe que é um evento tradicional que reúne famílias e alguns dos melhores ciclistas da nossa região. Desejo uma boa diversão a quem for prestigiar e sucesso aos competidores” afirma o deputado.

Ao todo, a disputa será em três categorias: masculina, feminina e em dupla, num percurso total de 44 quilômetros. Haverá, ainda troféus para os cinco primeiros colocados em cada categoria.