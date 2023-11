Nesta quinta-feira, 30, Diip Bar apresenta o show dos irmãos Wellington Magro e Olézio Magro, conhecidos como “Banda Forró Nóis Ram”.

O evento se inicia a partir das 22h, com open de cerveja, catuaba e Gummy das 22h às 00h, aproveite.

O garden ficará sob o comando do Dj Enevax, com muito funk e eletrônico, o artista vem se destacando cada vez mais com seus Hits, simpatia e harmonia durante toda sua apresentação, sendo considerado um dos melhores Dj’s da região.

Para ficar ainda melhor, será dia de curtir com “Drink’s” em dobro até as 22h, também “Caneca de Shoop”, por apenas R$ 6,99 até as 22h.

Conheça a história de Wellington Magro e Olézio Magro:

A dupla que eram moradores da zona rural de São Luiz da União, Distrito de Alto Alegre dos Parecis, a 520 km de Porto Velho, se tornaram um dos maiores “memes” da região norte em 2019, tornando o sonho de serem cantores em realidade.

A “Banda Forró Nóis Ram” começou como uma brincadeira para muitos, mas para os dois jovens era algo muito sério. Com mais de 60 mil inscritos e agora utilizam o nome “Garotos Bon’d Xote”. Tudo começou com um meme que rapidamente se espalhou. O carisma, o sotaque e o jeito inconfundível de cantar já chama a atenção no Brasil e em outros países.

O jeito autêntico, a força de vontade e o exemplo dos irmãos que inicialmente realizavam meme, mas agora o sucesso. Confira um dos primeiros vídeos produzidos oficialmente com participação especial de Anthony & Gabriel:

https://

Conheça também o mais novo lançamento da dupla:

https://