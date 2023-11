O Ministério Público de Rondônia (MPRO), por meio da Promotora de Justiça Elba Souza de Albuquerque e Silva Chiappetta, ofereceu denúncia, na última sexta-feira (24/11), contra o homem que matou a companheira em agosto de 2023 em Buritis.

Além do crime de feminicídio, o infrator é acusado pelos crimes de ocultação de cadáver, violência psicológica e fraude processual.

As investigações apontam que o denunciado e a vítima estavam em processo de separação em maio deste ano. Na época, a vítima acionou a Polícia Militar e solicitou medidas protetivas de urgência em razão de ameaças contra ela e seus filhos.

A vítima relatou à polícia que durante a união estável com o denunciado sofreu agressões físicas e em uma das ocasiões o então companheiro havia quebrado seu celular por ela ter se negado a manter relações sexuais com ele. Sem aceitar o fim do relacionamento, o homem continuou a procurar a vítima, que cedeu em reatar a relação.

Até que a partir do dia 5 de agosto de 2023 a vítima não foi mais localizada por familiares e amigos. Ao ser procurado pela família da vítima, o denunciado mentiu sobre o caso, omitindo, posteriormente, informações à polícia, gerando inclusive entrave nas buscas.

Somente na noite de 28 de agosto, o corpo da vítima foi localizado pela Polícia Militar enterrado em um terreno baldio, distante aproximadamente 350 metros da residência onde vivia com o denunciado.

Conforme consta na denúncia do MPRO, em razão das diversas contradições, falsas declarações de que não estava na cidade no dia em que a vítima morreu, e do histórico de violência doméstica, o suspeito foi preso temporariamente.

No momento do cumprimento da decisão judicial, foi localizado com ele o aparelho celular da vítima. Corroborando os demais indícios de crime, os dados extraídos dos celulares do denunciado e da vítima indicam que ele praticou o crime de feminicídio, pois ela decidiu acabar definitivamente com o relacionamento.