Duas motocicletas que foram tomadas em assaltos, em Vilhena, foram recuperadas após trabalho minucioso de investigação da Polícia Civil (PC).

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, após o roubo de uma moto Yamaha YBR 150 – por um homem portando arma de fogo, no qual invadiu um restaurante na Rua João Bernal, nas proximidades com a Avenida 34, no bairro Jardim Eldorado, a PM registrou a ocorrência e em seguida policiais civis passaram a investigar o fato e saíram a campo a procura do veículo e do suspeito de ter cometido o crime, no qual câmera de segurança nas proximidades registrou a chegada e a fuga do ladrão.

Contudo, após averiguar as imagens os investigadores entraram em ação e descobriram uma casa no bairro Alto Alegre, onde o suspeito poderia estar escondido.

Com isso, foi feito incursão no local e o suspeito foi identificado e detido. Algum tempo depois, os policiais chegaram em um imóvel no bairro Assossete, onde estava a motocicleta tomada no assalto no restaurante e uma motoneta Biz, também produto de roubo.

Além dos veículos, no local havia algumas pessoas que foram detidas para averiguação.