Um homem identificado pelas iniciais V.S.A., conhecido por “Gordão” que estava foragido do sistema prisional de Vilhena, foi capturado pelos policiais da Patrulha Reforço na noite de terça-feira, 28. Ele portava uma pistola .380 e 29 munições do mesmo calibre.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, por volta das 23h30 – a guarnição da Patrulha Reforço fazia ronda de rotina pela Rua Paraíba, no bairro Parque Industrial Novo Tempo (setor 19), quando os militares observaram um veículo Ford KA, parado e ligado no meio via pública com a luz interna acessa, despertando suspeita que algo errado poderia estar ocorrendo.

Com isso, os militares pediram que os ocupantes desembarcassem, o motorista de pronto obedeceu e se identificou como Uber, porém, os policiais observam que o passageiro antes de descer deixou algo no interior de carro.

Contudo, em revista pessoal nada de ilícito foi encontrado com o motorista, mas o passageiro identificado pelas iniciais V.S.A., conhecido por “Gordão” estava com mandado de prisão em aberto.

Em revista no veículo, foi localizada no assoalho do lado onde estava V., uma arma de fogo do tipo pistola marca Taurus calibre .380 com numeração suprimida (raspada), carregada e alimentada com munição na câmera pronta para uso, e ao seu lado havia um carregador sobressalente também municiado, sendo um total de 29 munições de calibre .380 que estavam divididas entre os dois carregadores.

V., relatou ter ido ao local visitar sua namorada, que pagou a quantia de R$ 10 mil pela pistola, se negando a informar o nome do vendedor, relatando apenas que recebeu a arma já com a numeração raspada.

Diante dos fatos, o homem recebeu voz de prisão e foi conduzido para a delegacia de Polícia Civil.