Na manhã de terça-feira, 28 de novembro, a cidade de Vilhena testemunhou um momento marcante para a inovação e o desenvolvimento econômico com o lançamento do Plano de Ação do Ecossistema Local de Inovação, desenvolvido por meio da metodologia Sebrae de Mapeamento de Ecossistemas Locais de Inovação (ELI).

O evento contou com a presença de líderes empresariais, representantes do governo municipal, mecanismos de inovação e entusiastas da inovação, reunidos para impulsionar a economia local e criar um ambiente propício para o crescimento de startups e empreendimentos inovadores na região.

A abertura do evento foi conduzida pelo Presidente do Conselho Deliberativo Estadual do Sebrae em Rondônia, Darci Cerruti, que expressou entusiasmo em participar de um momento tão crucial para a região. “Estamos diante de uma oportunidade emocionante de transformar a realidade econômica de Vilhena e impulsionar a inovação e o empreendedorismo. Este plano é um passo significativo para a construção de uma comunidade empreendedora e inovadora”, enfatizou Cerruti.

O diretor-técnico do Sebrae em Rondônia, Alessandro Crispim Macedo, ressaltou a importância da metodologia de Mapeamento de Ecossistemas Locais de Inovação (ELI). “Esta metodologia proporciona uma visão abrangente dos atores, instituições e dinâmicas que compõem o ecossistema de inovação. Isso nos permite identificar oportunidades, desafios e potencialidades únicas que poderão ser exploradas para impulsionar a inovação e o empreendedorismo na região”, declarou Macedo.

Rangel Miranda, gestor de Projeto de Startups e Ecossistemas de Inovação, compartilhou sua visão sobre o impacto positivo que o Plano de Ação terá. “Estamos comprometidos em oferecer suporte e recursos para o desenvolvimento de startups e empreendimentos inovadores em Vilhena. Com a implementação deste plano, esperamos catalisar a colaboração entre os atores do ecossistema, fortalecer a cultura empreendedora e criar um ambiente propício para o surgimento e crescimento de novos negócios inovadores”, destacou Miranda.

O evento também contou com a participação, on line, do Coordenador Nacional, Paulo Pupim, que trouxe importantes insights sobre a agenda nacional de inovação e as novidades previstas para 2024. Em sua fala, Pupim destacou a importância de fortalecer os ecossistemas locais de inovação em todo o país e a relevância do trabalho realizado em Vilhena como um exemplo de referência para o restante do Brasil. “As iniciativas de fortalecimento do ecossistema local de inovação são essenciais para impulsionar a economia e promover um ambiente propício para o surgimento e crescimento de startups e negócios inovadores”, enfatizou Pupim.

Após a fala de Paulo Pupim, o consultor Victor Hugo, responsável por conduzir o trabalho de mapeamento, apresentou o Plano de Ação do Ecossistema Local de Inovação de Vilhena. Hugo ressaltou a importância da colaboração e da sinergia entre os diferentes atores do ecossistema para garantir o sucesso e a sustentabilidade das iniciativas propostas. “O plano de ação que estamos apresentando hoje é fruto de um trabalho colaborativo e participativo, que envolveu a contribuição de diversos segmentos da sociedade. Estamos confiantes de que as ações propostas irão impulsionar a inovação e o empreendedorismo em Vilhena”, afirmou Hugo.

O lançamento do Plano de Ação do Ecossistema Local de Inovação de Vilhena representa um marco significativo no fortalecimento da economia local e no estímulo à inovação e ao empreendedorismo. Com o apoio do Sebrae e o comprometimento dos atores locais, a região está pronta para vivenciar um novo ciclo de desenvolvimento e crescimento, impulsionando a criação de empregos, o aumento da competitividade empresarial e a geração de valor para a comunidade como um todo.

Para mais informações sobre as ações do Sebrae, basta acessar o site www.sebrae.ro ou ligar gratuitamente para 0800 570 0800. Ou ainda acessar o Sebrae pelas redes sociais: Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn e YouTube (@sebraero).