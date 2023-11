Um empresário juinense que se envolveu em uma luta corporal com um rapaz que apareceu nu em uma lanchonete na avenida Mato Grosso, região central da cidade de Juína, estava em dia de folga com sua filha de 09 anos e esposa.

Segundo o empresário que não quis se identificar na entrevista, a noite de segunda feira, seria seu único dia de folga durante toda uma semana, onde aproveitou para levar esposa e filha até a lanchonete para aproveitar um dia de lazer, e comer um lanche, quando se preparavam para ir embora, o rapaz apareceu pelado gerando um grande transtorno para sua família e todas as pessoas que também se encontrava no local.

Segundo ele, sua primeira atitude foi a de pedir para a esposa se retirar do local com os filhos, inclusive com a menina de 09 anos, e adentrar no interior do veículo, porém, o mesmo ficou do lado de fora, quando o rapaz apareceu e queria tomar sua cerveja, e mediante a negativa, o empresário foi agredido com um soco no rosto, iniciando então uma luta corporal com o rapaz.

O empresário disse que após sofrer a agressão, não conseguiu ter outra reação a não ser se defender, mesmo diante da situação do rapaz que é uma pessoa de grande porte e graduado em artes marciais, o instinto de defesa foi maior, até mesmo para proteger sua esposa e os filhos, e relatou ainda que na hora em que o rapaz apareceu na lanchonete, muitas pessoas que estavam no local saíram às pressas temendo que o pior viesse a acontecer.

O empresário permaneceu no local até a chegada dos policiais militares e também do Serviço De Atendimento Móvel De Urgência (SAMU), que compareceu no local e conduziu o rapaz para a Unidade De Pronto Atendimento, (UPA) 24 horas.

Um boletim de ocorrências foi registrado pela Polícia Militar e o caso repassado para a polícia judiciária civil que dará seguimento nos fatos.

O empresário também deverá registrar um boletim de ocorrências contra o agressor.

O rapaz que aparece sem roupas aparenta sofrer de algum problema mental, não é a primeira vez que ele tem esse comportamento de sair sem roupas pela cidade.

A reportagem não conseguiu contato com a outra parte envolvida ou seu representante.

>>>Vídeo foi desfocado: