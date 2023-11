A tentativa do ex-governador e deputado estadual Daniel Pereira, de levar para o terceiro turno a eleição de Rondônia, foi repelida pelo Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia (TRE/RO) na tarde desta quarta-feira, 29.

Em um julgamento que durou quase três horas, o relator do processo, Desembargador Miguel Mônico, repeliu todas as teses acusatórias contidas na ação.

Segundo o relator, as provas da suposta pratica do abuso de poder eram totalmente frágeis, seja em relação a prática irregular de telemarketing, uso de servidores públicos em prol da campanha ou de incremento no programa social “Prato Fácil” e no projeto “Tchau Poeira”.

Não houve, segundo o relator, qualquer prova, nem que seja mínima, de que ocorreu alguma conduta errada praticada pelo então governador Marcos Rocha e seu vice, Sergio Gonçalves. Essa decisão foi acompanhada a unanimidade de votos pelos demais membros da Corte Eleitoral.

Ao ser procurado pela reportagem, o causídico que defendeu o governador e seu vice, o advogado Nelson Canedo, disse que o TRE seguiu a sua jurisprudência, que exige prova robusta da pratica abusiva para ceifar o mandato eletivo, ainda mais de um governador do Estado e seu Vice. “A vontade popular da maioria dos eleitores deve ser respeitada; somente é passível afastar a soberania do voto em casos graves, em que reste cabalmente demonstrada a conduta irregular. Na hipótese nada de irregular restou provado”, finalizou o advogado.