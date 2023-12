Na terça-feira (5), acontece em Guajará-Mirim uma ação com atendimentos de regulação migratória, direitos para indígenas e serviços especializados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), como BPC/LOAS, benefícios por incapacidades aposentadorias, tentativa de soluções para casos já requeridos no órgão.

Os atendimentos são resultados de uma parceria entre a Deputada Estadual Dra. Taissa Sousa, Deputado Federal Maurício Carvalho e a Defensoria Pública da União.

Que horas e onde acontece?

A ação tem início às 8h e segue até às 17h, no Centro de Treinamento São José.

Requisito:



Para ser atendido é necessário a pessoa ter renda de até R$2 mil.

Documentos necessários:

O interessado deve portar os documentos pessoais, como: RG, CPF, CNH e etc. Também deve ter comprovante de renda e de residência, para quem deseja atendimento em relação ao INSS precisa levar o pedido que foi feito junto ao órgão e também a resposta, caso tenha.