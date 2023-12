O senador Jaime Bagattoli (PL) formalizou, na última semana, o pedido de emenda para a construção do Anel Viário de Porto Velho, também conhecido como Expresso Porto.

O contorno, que interliga a BR-364 ao porto fluvial da capital, foi uma das prioridades do parlamentar na sugestão de emendas para o próximo ano.

“Essa é uma das principais prioridades não somente dos usuários desta via federal, mas também dos moradores da região metropolitana de Porto Velho. Por ter uma pista simples e boa parte ainda sem pavimentação, muitos caminhoneiros se veem obrigados a passar pelo perímetro urbano da capital, provocando, inclusive, diversos acidentes graves”, justifica o parlamentar.

Diante da urgência, o senador solicitou a inclusão da emenda já no orçamento do ano que vem para que possa compor o programa de metas e prioridades do Governo Federal.

Em junho deste ano, Jaime já havia solicitado, da Bancada Federal de Rondônia, recursos para a construção do anel viário da capital. Na época, o parlamentar justificou a garantia de mais segurança ao trânsito de Porto Velho e mais agilidade no escoamento da produção.

Outra preocupação do parlamentar é pelo fato da “Expresso Porto” ter o seu início em um trecho da rodovia que abriga o Hospital do Amor e o Hospital Santa Marcelina. A falta de pavimentação do anel viário tem trazido, há anos, sérios prejuízos à saúde de pacientes e moradores.

Atualmente, a Expresso Porto ainda precisa de 16 quilômetros de asfalto para comportar o fluxo de caminhões e carretas que chegam à capital.