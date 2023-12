Na manhã de quinta-feira, 30, a Polícia Rodoviária Federal (PRF), em Vilhena, realizava atividade de fiscalização de trânsito na BR 364, divisa com o estado do Mato Grosso, quando identificou um veículo com registro de roubo/furto em deslocamento e realizaram abordagem.

O motorista, um homem de 32 anos, residente em Comodoro/MT, alegou que, a pedido do sogro, foi até o estacionamento de um Supermercado na cidade, realizou pagamento pelo automóvel a uma pessoa desconhecida e recebeu as chaves para seguir viagem. A ocorrência foi encaminhada à Polícia Judiciária para apuração das circunstâncias e responsabilidades.

Já no período noturno, a equipe fazia patrulhamento pela área urbana da BR 364, quando os policiais observaram um veículo circulando com os faróis queimados, fato que gera risco a todos os usuários da rodovia, com isso, o suspeito foi abordado.

Durante a fiscalização documental, foi constatado que o condutor do automóvel, um homem de 33 anos, morador da cidade de Campos de Júlio/MT não era habilitado para dirigir veículo automotor e encontrava-se na condição de foragido da justiça. Em seu nome, constava um mandado de prisão pelo crime de porte ilegal de arma de fogo. O detido também foi encaminhado à Polícia Judiciária.